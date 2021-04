A confirmação da presença do antigo líder socialista no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, foi assegurada por uma das advogadas da equipa de defesa de José Sócrates, cuja liderança está a cargo do advogado Pedro Delille, que vai acompanhar Sócrates na chegada ao Campus da Justiça desde a Ericeira.

O ex-primeiro ministro José Sócrates, de 63 anos, está acusado desde 2017, na operação Marquês, de 31 crimes de corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal, num processo com 28 arguidos e que já dura há sete anos.

