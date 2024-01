"Ao fim de quatro meses de exercício das funções, decidi hoje apresentar a renúncia ao cargo de presidente da Comissão Executiva do Global Media Group [GMG], onde igualmente detinha os pelouros editorial, de expansão e novos produtos", anunciou, em comunicado.

José Paulo Fafe considera "estarem esgotadas" as condições para exercer as suas funções como CEO do grupo dono do Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF, entre outros,

