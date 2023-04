Como vogais do Conselho Permanente, foram eleitos Manuel Linda (bispo do Porto), Francisco Senra Coelho (arcebispo de Évora), José Traquina (Santarém) e António Moiteiro Ramos (Aveiro). Manuel Clemente, cardeal-patriarca de Lisboa, é membro Conselho Permanente na qualidade de Patriarca de Lisboa, informou a CEP em comunicado.

Hoje, no âmbito dos trabalhos da Assembleia Plenária da CEP, foram também eleitos os presidentes das comissões episcopais, com a Educação Cristã e Doutrina da Fé a ficar sob tutela de António Augusto Azevedo (bispo de Vila Real).

A Pastoral Social e Mobilidade Humana é presidida por José Traquina (bispo de Santarém), a do Laicado e Família por Nuno Almeida (auxiliar de Braga), Vocações e Ministérios por Vitorino Soares (auxiliar do Porto), Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais por Nuno Brás (Funchal), Liturgia e Espiritualidade por José Cordeiro (arcebispo de Braga) e Missão e Nova Evangelização por Armando Esteves Domingues (Angra).

O bispo das Forças Armadas e de Segurança, Rui Valério, foi eleito delegado para as Relações Bispos/Vida Consagrada, enquanto Nuno Brás foi reconduzido como delegado para a Comissão dos Episcopados da Comunidade Europeia (COMECE).

Por inerência do cargo, são delegados da CEP Manuel Clemente, enquanto patriarca de Lisboa e Magno Chanceler da UCP, no Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa, e José Ornelas, enquanto presidente da CEP, no Pontifício Colégio Português e no Conselho das Conferências Episcopais da Europa (CCEE).

A Assembleia Plenária da CEP, que decorre em Fátima, termina na próxima quinta-feira.

