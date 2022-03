Num comunicado, enviado hoje à Lusa, o CPP refere que a iniciativa mensal, que consiste na apresentação da vida e obra do autor, destina-se a promover os autores literários que escrevem em língua portuguesa.

O CPP em Luanda recorda que José Luís Peixoto nasceu em Galveias, em 1974. É um dos autores de maior destaque da literatura portuguesa contemporânea. A sua obra ficcional e poética figuram em dezenas de antologias, traduzidas num vasto número de idiomas e é estudada em diversas universidades nacionais e estrangeiras.

A sessão de terça-feira, que conta com a produção da agência criativa Art Sem Letra, vai contar também com a intervenção do autor em direto, via plataformas digitais, performances do poeta Fernando Carlos, do grupo teatral Monte Sinai, e com a moderação de Sandra Bande.

José Luís Peixoto venceu, em 2001, o Prémio Literário José Saramago com o romance "Nenhum Olhar".

DYAS // LFS

Lusa/Fim