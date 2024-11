De acordo com a programação da Feira Internacional do Livro de Miami, que decorre naquela cidade norte-americana de 17 a 24 de novembro, os dois escritores portugueses vão falar sobre o tema através das suas próprias contribuições, numa conversa moderada pelo professor da Universidade Estadual de San Diego, Ricardo Vasconcelos.

"Uma noite em Portugal -- 50 anos da Revolução dos Cravos através da literatura portuguesa" é o tema desta sessão que terá lugar no dia 21 de novembro, pelas 19:00 (hora local).

Há 50 anos, a Revolução dos Cravos "trouxe profundas transformações sociais e artísticas a Portugal", mudanças que se "refletiram vivamente na literatura, dando origem a uma nova e célebre geração de escritores pós-revolução", assinalam os organizadores.

"Ao comemorarmos 50 anos de liberdade criativa na literatura portuguesa, vamos explorar o impacto destes marcos históricos na arte da escrita", acrescentam.

É para trazer este testemunho e aprofundar as suas "contribuições únicas" para a literatura portuguesa, que vão estar presentes o escritor e poeta José Luis Peixoto, vencedor do Prémio José Saramago 2001, e a escritora Judite Canha Fernandes, poeta, romancista e dramaturga, que atualmente está a trabalhar num ensaio sobre a Revolução dos Cravos.

Esta sessão abrirá com uma atuação da Arte Total que inclui dança contemporânea e um poema falado, "Musa", de Sophia de Mello Breyner, e com uma sessão de trabalho.

Está ainda prevista uma sessão de trabalho de A Taste of Portugal, com vinho e iguarias portuguesas.

Este evento é patrocinado pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), Embaixada de Portugal nos Estados Unidos da América, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e Direção-Geral das Artes.

No dia 24 de novembro, da parte da tarde, está prevista uma sessão subordinada ao tema "A política, um caleidoscópio constante", que contará com a participação do jornalista israelita de origens portuguesa e espanhola Henrique Cymerman, que trabalha como correspondente do Médio Oriente.

Neste encontro, Henrique Cymerman, autor de um livro de memórias que oferece uma viagem pelo Médio Oriente, mergulhando nos seus conflitos geopolíticos através do olhar de figuras decisivas, e Paola Ramos, autora de um ensaio que explora a forma como a raça, a identidade e o trauma político influenciaram a ascensão da extrema-direita entre os latinos nos Estados Unidos, vão estar à conversa com a jornalista e apresentadora Ilda Calderón.

