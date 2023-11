"O debate não apenas contribui para qualificar a vida democrática, mas contribui também para ganharmos a confiança dos portugueses, porque é por intermédio do debate que se conhecem as posições dos candidatos. Por exemplo, esta posição sobre o modo como Portugal se posicionará em relação à guerra na Ucrânia e em relação à guerra no Médio Oriente é muito importante", defendeu o também ministro da Administração Interna.

José Luís Carneiro esteve esta manhã reunido com independentes das áreas das relações internacionais, Segurança e Defesa para agregar contributos para a sua moção de orientação política, entre eles, o antigo ministro da Defesa e da Administração Interna Nuno Severiano Teixeira ou o embaixador Francisco Seixas da Costa.

O socialista insistiu na realização de debates públicos entre si e os restantes candidatos -- ideia já rejeitada por Pedro Nuno Santos -- e salientou que "desde Mário Soares e do I Governo Constitucional" que foram assumidas três prioridades para a política externa portuguesa: os compromissos com a Aliança Atlântica, com a União Europeia e as relações com os países de língua oficial portuguesa.

Carneiro salientou ainda que "sempre que houve debates entre candidatos do PS, o candidato ganhador [internamente] venceu as eleições legislativas", dando como exemplos as disputas pela liderança socialista entre António Guterres e Jorge Sampaio ou António Costa e António José Seguro.

"É muito importante que possamos garantir aos portugueses, e é isso que garante a minha candidatura, confiança, segurança e estabilidade nos compromissos que Portugal sempre teve com os seus parceiros, quer com os europeus, quer os atlânticos, bem como os nossos parceiros de língua portuguesa", sublinhou.

Às eleições diretas socialistas de 15 e 16 de dezembro apresentaram-se até agora três candidatos, o atual ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião, dirigente da linha minoritária de oposição ao atual secretário-geral, António Costa.

ARL // PC

Lusa/Fim