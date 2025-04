"Estamos a trabalhar para que, dentro de um ano a um ano e meio, possamos ter novos passaportes com validade de dez anos e novos equipamentos portáteis para os funcionários consulares", afirmou José Cesário, que é cabeça de lista da Aliança Democrática - PSD/CDS pelo círculo Fora da Europa às próximas eleições legislativas antecipadas de 18 de maio.

Segundo Cesário, esta modernização permitirá "aproximar ainda mais os consulados das comunidades, com condições de proximidade quase total".

A medida segue o modelo iniciado em 2011 com as primeiras permanências consulares, que permitiram levar os serviços do Estado português a regiões como Winnipeg, Thunder Bay, Kitchener, Cambridge, Leamington e London, no Canadá.

As declarações de José Cesário surgiram durante a entrega, hoje, no Consulado-Geral de Portugal em Toronto, da Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas a Fernando Couto, primeiro padre português ordenado no Canadá, e a António do Forno, histórico dirigente associativo de Chatham, Ontário.

Fernando Couto, que recebeu o título de Monsenhor em 2019 por decisão do Papa Francisco, destacou o papel da comunidade no seu percurso: "Na vida, tiramos aquilo que colocamos dentro. Esta medalha é também deles".

Já António do Forno, de 90 anos, cofundador do Portuguese Canadian Social Club of Chatham e promotor do ensino da língua portuguesa na região, apelou ao reforço da ligação entre os luso-descendentes e a cultura de origem: "É importante que os mais jovens continuem a fortalecer a nossa comunidade."

José Cesário reiterou a necessidade de incentivar a participação dos jovens luso-descendentes no movimento associativo para garantir a continuidade e vitalidade das comunidades no estrangeiro.

"Precisamos de novas referências, jovens que assumam papéis ativos na vida comunitária. Só assim poderemos assegurar o futuro destas magníficas comunidades", concluiu.

SEYM // MLL

Lusa/Fim