Na apresentação da sua moção de estratégia global perante a VII Convenção, o conselheiro nacional José Cardoso defendeu que a IL tem de fazer "a transição" de uma liderança "que seca tudo à sua volta" para outra que distribua "para ser ainda maior".

"Quando em 48 horas perdemos um presidente e ganhámos dois candidatos, criou-se a ideia de que tínhamos de votar num mal menor", afirmou, referindo-se ao anúncio surpresa de João Cotrim Figueiredo em novembro de que não se recandidataria às eleições antecipadas a meio do seu mandato.

José Cardoso desvalorizou o trabalho feito pelos seus adversários à liderança nos últimos anos no Conselho Nacional, com "duas ou três" intervenções e "zero propostas".

"Não me peçam para votar em políticos assim que eu nunca o farei, tudo isto em faz lembrar o tal arroz, o que me venderam os outros e que me querem vender agora e eu não o quero", disse, na apresentação da sua moção "Um partido e um país sem medo da liberdade dos outros".

