Jornalistas e ativistas exigem justiça em protesto no México

Dezenas de jornalistas, trabalhadores dos 'media' e ativistas manifestaram-se na segunda-feira na capital do México para exigir justiça pelo homicídio do correspondente do La Jornada, Luis Martín Sánchez Iniguez, no estado de Nayarit, no sábado.