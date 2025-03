"Escrevi este livro com a intenção de preservar a memória do passado. O avô Xanana costuma dizer: 'Um país sem memória é pobre de espírito'", disse o jornalista.

"Assim, este livro tem como primeiro objetivo preservar a memória de Xanana, os artigos que escreveu e os discursos sobre reconciliação, paz e justiça, para que as novas gerações os possam conhecer no futuro", afirmou Câncio Ximenes no lançamento da obra, em Díli.

O livro inclui notícias do jornalista sobre Xanana Gusmão, discursos feitos pelo atual primeiro-ministro em vários países do mundo enquanto ocupava as funções de chefe de Estado e artigos escritos pelo líder timorense sobre reconciliação, justiça e paz.

"Essa atuação fez com que Xanana Gusmão se tornasse um modelo de 'paz' para o mundo", disse Câncio Ximenes.

O primeiro-ministro timorense esteve presente na cerimónia e felicitou o autor pela iniciativa, destacando a importância de se preservar a memória para as gerações futuras.

"É importante mostrar aos outros que também têm a capacidade de contribuir para a preservação da memória deste país. Caso contrário, as crianças que crescerem não saberão nada sobre este passado", afirmou Xanana Gusmão.

Sobre a literatura em Timor-Leste, Xanana Gusmão afirmou que é um grande desafio para a atual geração, incentivando todos a escreverem sobre os mais diversos temas.

