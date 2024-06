Jornalista norte-americano Evan Gershkovich começou a ser julgado na Rússia

O tribunal da região russa de Sverdlovsk iniciou hoje o julgamento do jornalista norte-americano Evan Gershkovich, correspondente do Wall Street Journal, acusado de espionagem, um crime punível na Rússia com uma pena de prisão até 20 anos.