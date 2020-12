A reportagem, exibida no Canal Macau da TDM, em janeiro de 2019, "aborda um tema relevante da cultural local", num trabalho "solidamente documentado" e que convoca "diferentes vozes para a análise do assunto em causa", sublinhou a Fundação Oriente, em comunicado.

De acordo com o júri, "a reportagem foi conduzida de forma estruturada e clara, constituindo um bom exemplo do género textual em apreço".

Outra reportagem foi distinguida com uma menção honrosa: "O último estertor da pista infame", da jornalista Sílvia Gonçalves, publicada no jornal Ponto Final, em julho de 2018.

Inês Santinhos Gonçalves chegou a Macau em 2011, para integrar a equipa do jornal Ponto Final, passou pela agência Lusa e está, desde 2018, na TDM.

O júri é composto pela coordenadora da delegação da Fundação Oriente em Macau, Ana Paula Cleto, pelo diretor do jornal em língua inglesa The Macau Post Daily, Harald Bruning, pelo diretor do Instituto Português do Oriente (IPOR), Joaquim Ramos, pelos professores da Universidade de Macau Maria José Grosso e José Fernando Lino Pascoal e ainda pela professora do Instituto Politécnico de Macau Rosa Bizarro.

A Fundação Oriente instituiu o Prémio Macau--Reportagem para premiar o melhor trabalho jornalístico sobre Macau, nas vertentes cultural e socio-económica, publicado em órgãos de comunicação social (imprensa, rádio, televisão e internet) de Macau e de Portugal.

A delegação da Fundação Oriente aceita, entre 04 e 29 de janeiro de 2021, candidaturas à próxima edição do prémio, que tem um valor pecuniário de 50.000 patacas (cerca de cinco mil euros).

