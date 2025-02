Os media apresentaram uma queixa no Tribunal Judicial de Paris na quinta-feira, para "forçar os fornecedores de serviços de Internet a bloquear o site News.DayFr.com em território francês", de acordo com um artigo do Libération.

A divulgação da queixa surge numa altura em que a França acolhe uma cimeira global sobre IA na segunda e terça-feira, noticiou a agência France-Presse (AFP).

O objetivo é "estabelecer um quadro legal claro face ao surgimento de 'sites' que utilizam a inteligência artificial para reproduzir massivamente conteúdos protegidos por direitos de autor", destacou a Apig (Aliança da Imprensa de Informação Geral), órgão coletivo que apoia este processo.

Criado em dezembro de 2021, o News.DayFr.com "está a assolar o mundo da informação ao publicar mais de 6.000 artigos roubados automaticamente todos os dias", destacou ainda o Libération.

Os outros demandantes são "os grupos de imprensa La Dépêche du Midi, Sud Ouest, Publihebdos, La Montagne, Le Télégramme e La Nouvelle République du Centre, que correspondem a cerca de quarenta títulos de imprensa ou delegações locais".

O processo iniciado contra o News.DayFr.com resulta de uma investigação jornalística realizada pelo Libération e pelo meio de comunicação especializado Next.

Só na internet francófona, identificaram "pelo menos mil sites alimentados com 'conteúdo noticioso', gerado no todo ou em parte por IA".

Estes últimos plagiam esses conteúdos, parafraseiam-nos ou até mesmo inventam-nos.

O objetivo destes 'sites' é gerar tráfego e, assim, atrair receitas publicitárias.

De acordo com o Libération, que cita números da empresa de medição de audiências Similarweb, o News.DayFr.com acumulou 1,1 milhões de visitas em 2024, ou seja, "audiências relativamente pequenas", para receitas mensais que "chegam às centenas de euros".

É "difícil saber" quem é o responsável pelo 'site', sublinhou ainda o Libération.

Entre muitos outros artigos, o News.DayFr.com reproduziu hoje a reportagem do Libération sobre as acusações contra o próprio 'site'.

Esta versão, no entanto, continha erros de má tradução e o media Next surgia como "Suivant", a tradução francesa do seu nome.

DMC // RBF

Lusa/Fim