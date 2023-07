O anúncio foi feito em Lisboa pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, durante a apresentação do plano de segurança para JMJ, evento da Igreja Católica que decorre de 01 a 06 de agosto em Lisboa.

Segundo Paulo Vizeu Pinheiro, a JMJ vai implicar "medidas de controlo e gestão" do espaço aéreo, como a definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima, locais que recebem a visita do Papa Francisco durante o evento.

Numa zona de exclusão aérea a circulação de aeronaves está interdita ou restringida.

Paulo Vizeu Pinheiro salvaguardou que os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e no aeródromo de Cascais serão permitidos, mas terão de "cumprir as regras" determinadas pelas autoridades.

O plano prevê constrangimentos em 23 aeródromos e sistemas de deteção de 'drones' (aeronaves não tripuladas) não autorizados.

Nas fronteiras, o controlo de documentação será seletivo e com base em indicadores de risco, estando autorizados 21 pontos de passagem, de acordo com o plano de segurança hoje apresentado de forma genérica à imprensa.

O documento estipula, no domínio das comunicações, o reforço das redes de telecomunicações, o "aumento da capacidade de resposta e resiliência dos circuitos de comunicação de emergência" e 500 números de telemóvel prioritários para controlo e comando.

Para o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, o plano procura garantir "elevados padrões de segurança" com o "mínimo impacto" na população e nos peregrinos, envolvendo várias entidades das áreas da segurança e proteção civil.

Ao todo vão estar empenhados 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica.

Paulo Vizeu Pinheiro salientou também a colaboração das Forças Armadas, das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).

Na JMJ são esperados mais de um milhão de peregrinos. O Papa Francisco estará em Portugal de 02 a 06 de agosto, fazendo uma curta passagem pelo Santuário de Fátima em 05 de agosto.

ER // JMR

Lusa/Fim