"Desta vez, o processo de estúdio foi mais longo que em gravações anteriores", escreve a promotora de Palma, no comunicado hoje divulgado, acrescentando que o músico, durante os últimos anos, "esteve dividido entre o estúdio e os concertos".

Jorge Palma, com mais de 50 anos de carreira, citado no comunicado da promotora, salienta que "o estúdio é como um laboratório, um lugar onde temos de aperfeiçoar a afinação, a dicção, tudo".

"Vida" terá uma edição especial, com uma caixa que, além do disco, terá um fac-simile do primeiro rascunho da música que dá nome ao disco, e ainda um 'booklet' em formato de livro, com fotografias e documentais do processo de gravação e de ensaios.

Sobre o título escolhido, Jorge Palma afirma no mesmo comunicado: "Andei muito tempo à procura de um título para este disco e não encontrava nada de significativo. Durante as gravações do disco, depois de já ter gravado várias canções, lembrei-me de uma canção que tinha escrito antes de entrar em estúdio e que estava incompleta. Esta canção chama-se 'Vida'. Terminei-a e percebi que fazia todo o sentido dar o seu nome a este disco".

"Ficou 'Vida', porque não? Porque sim!", sublinha o músico que completa 73 anos em junho próximo.

"Um álbum é uma coisa muito especial, é um marco que representa sempre um período da minha vida" afirma o músico.

O concerto de apresentação de "Vida" realiza-se no próximo dia 6 de maio no Convento São Francisco, em Coimbra, devendo o músico partilhar o palco com alguns dos convidados do disco.

Jorge Palma vai atuar, entretanto, na próxima quarta-feira, às 22:00, no 'arena lounge' do Casino Lisboa, no âmbito das celebrações do 17.º aniversário deste espaço de entretenimento.

NL // MAG

Lusa/Fim