Numa conversa telefónica mantida hoje, os dois líderes políticos abordaram a crise que se vive no Afeganistão e congratularam-se com os "esforços partilhados entre o Reino Unido, a Alemanha e a NATO para retirar pessoas vulneráveis do país nas duas últimas semanas".

"Estiveram de acordo na necessidade de esforços internacionais nas próximas semanas para evitar uma crise humanitária no Afeganistão", enquanto Johnson reiterou o "compromisso duradouro do Reino Unido com o país", que contempla "duplicar a ajuda destinada à região este ano".

A mesma fonte oficial do executivo britânico apontou que o primeiro-ministro e a chanceler "resolveram trabalhar, juntamente com o resto do G7, lançar um roteiro destinado a lidar com o novo governo afegão", questão debatida no encontro de líderes da semana passada.

Neste sentido, o chefe do executivo de Londres sublinhou que qualquer reconhecimento ou compromisso com os talibãs "deve estar condicionado a que permitam a passagem segura aos que quiserem abandonar o país e a respeitarem os direitos humanos".

Os talibãs conquistaram Cabul, capital do Afeganistão, em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

AH // HB

Lusa/fim