De acordo com este canal de televisão por cabo, Jon Stewart, que apresentou "The Daily Show" entre 1999 e 2015, estará 'no ar' todas as segundas-feiras, a partir de 12 de fevereiro.

"Jon Stewart é a voz da nossa geração, e estamos orgulhosos de o termos de volta ao 'The Daily Show' do Comedy Central, para nos ajudar a entender a insanidade e a divisão que há no país à medida que entramos na temporada eleitoral", referiu o presidente e diretor executivo dos estúdios Showtime/MTV Entertainment, num comunicado hoje divulgado e citado pela agência de notícias Associated Press.

Para aquela responsável, "numa altura de impressionante hipocrisia e política performática", Jon Stewart é "a pessoa perfeita para acabar com a retórica vazia e fornecer a clareza necessária, com a sua inteligência brilhante".

Desde que apresentou pela última vez o "The Daily Show", Jon Stewart tornou-se defensor de uma série de causas sociais e uma das mais destacadas vozes na defesa do apoio aos cuidados de saúde para os 'socorristas' de Nova Iorque do 11 de Setembro.

Em 2021, regressou aos ecrãs como apresentador do "The Problem with Jon Stewart" da plataforma Apple TV+, programa que foi recentemente cancelado.

A carreira de Jon Stewart no humor começou nos anos 1980, na 'stand up comedy', depois de se ter licenciado em Psicologia.

As eleições presidenciais dos Estados Unidos estão marcadas para 05 de novembro.

Este mês, começaram as eleições primárias nos partidos Republicano e Democrata, nas quais serão escolhidos os candidatos às eleições presidenciais.

