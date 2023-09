Jogos da Taça de Portugal antecedidos de minuto de silêncio

Os jogos das competições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) disputados entre hoje e segunda-feira, incluindo os da Taça de Portugal, serão antecedidos de um minuto de silêncio, em solidariedade com as vitimas do sismo que abalou Marrocos.