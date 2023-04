Na decisão, tomada na segunda-feira pelo Comité de Ética do Comité Olímpico Brasileiro (COB), indica-se ainda uma suspensão de 90 dias de todas as atividades desportivas, com o fundamento de que aquelas declarações "promovem e incitam à violência".

A sanção começou a ser aplicada a partir de 03 de fevereiro, data em que foi suspenso por precaução, pelo que Wallace poderá voltar a jogar voleibol em maio e poderá voltar à seleção brasileira a partir de fevereiro de 2024.

Wallace, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi também suspenso indefinidamente pelo seu clube Cruzeiro.

A controvérsia foi desencadeada quando, em finais de janeiro, Wallace, conhecido apoiante do ex-Presidente Jair Bolsonaro colocou uma fotografia de uma arma na conta da rede social Instagram.

Então, um dos 370 mil seguidores perguntou se ele usaria a arma para disparar na cara do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Wallace fez uma sondagem para responder à pergunta.

Wallace eliminou a controversa sondagem horas após a publicação, mas o Governo brasileiro e outras autoridades anunciaram uma ação legal.

O acontecimento ocorreu três semanas após graves ataques de milhares de radicais de extrema-direita às sedes presidenciais, parlamentares e do Supremo Tribunal, em Brasília, numa tentativa de derrubar Lula da Silva do poder.

