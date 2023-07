Segundo informou a Casa Branca, estes dirigentes vão fazer uma reunião trilateral para "reafirmar os seus fortes laços de amizade e a sua aliança férrea", bem como abordar a expansão da cooperação no Indo-Pacífico, com a atenção centrada na ameaça representada pela Coreia do Norte.

"A cimeira vai promover uma visão trilateral partilhada para abordar os desafios de segurança global e regional, promover uma ordem internacional baseada em regras e reforçar a prosperidade económica", adiantou a Casa Branca, em comunicado, a confirmar informações surgidas inicialmente na Coreia do Sul sobre a cimeira.

A visita de Kishida e Yoon aos EUA realiza-se quando a Coreia do Norte parece ter intensificado os lançamentos de mísseis balísticos para o Mar do Japão, especialmente depois de manobras militares conjuntas de EUA, Japão e Coreia do Sul.

Também precisamente esta semana, a propósito do 70.º aniversário do fim da guerra da Coreia, o líder norte-coreano, Kim Jong Un, presidiu com o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, a um desfile militar em que exibiu a capacidade bélica, incluindo o nuclear, do Estado asiático.

