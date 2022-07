Na conferência de imprensa diária, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, especificou que os sintomas leves do chefe de Estado norte-americano são congestão nasal, fadiga e "ocasionalmente uma tosse seca que começou na noite passada".

Karine Jean-Pierre e Ashish Jha foram questionados sobre como Joe Biden foi infetado, mas ambos evitaram responder, com a porta-voz do Presidente a referir que é algo "que não importa".

Ashish Jha acrescentou que, depois de falar com o médico do Presidente, Biden recebeu o primeiro ciclo do medicamento antiviral oral Paxlovid.

Por agora ainda não se sabe com qual variante da covid-19 o governante foi infetado, mas o coordenador de resposta à pandemia do governo dos Estados Unidos apontou que os resultados do laboratório devem ser conhecidos no espaço de uma semana.

Quer a primeira-dama, Jill Biden, quer a vice-presidente, Kamala Harris, testaram negativo para a covid-19 esta quinta-feira.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, escreveu na rede social Twitter que "está a passar bem", depois de ter testado positivo à covid-19.

Joe Biden publicou depois um vídeo onde aparece com um fato azul-marinho numa varanda da Casa Branca, garantindo que se encontra bem e a explicando os sintomas que sente.

"Olá pessoal. Suponho que já tenham ouvido falar, esta manhã testei positivo para a covid-19", realçou o democrata no vídeo, onde relembra que está vacinado com duas doses e dois reforços.

"Agradeço as vossas perguntas e preocupação, mas estou bem. Estou a trabalhar duro e continuarei a trabalhar. Enquanto isso, obrigado pela preocupação, mantenham a fé, tudo vai ficar bem", acrescentou.

De acordo com a Casa Branca, Biden tem "sintomas muito ligeiros" e vai ficar isolado, "enquanto continua a cumprir integralmente todas as suas funções", nomeadamente realizando reuniões por vídeo e por telefone.

Ainda assim, Biden teve de cancelar uma viagem à Pensilvânia, onde iria propor um aumento do financiamento para a polícia norte-americana, no valor de cerca de 37 mil milhões de dólares (cerca de 35 mil milhões de euros), para combater o crime, incluindo 13 mil milhões de dólares (cerca de 11 mil milhões de euros) para contratar e treinar 100.000 novos agentes nos próximos cinco anos.

Biden, 79 anos, está totalmente vacinado, depois de ter recebido duas doses da vacina contra o novo coronavírus da Pfizer, pouco antes de assumir o cargo, em janeiro do ano passado, tendo ainda recebido um primeiro reforço, em setembro de 2021, e uma dose adicional em 30 de março deste ano.

DMC // RBF

Lusa/Fim