Questionado pelos jornalistas sobre se Marcelo Rebelo de Sousa terá de refletir sobre o resultado das eleições se houver novamente uma maioria de esquerda no parlamento, João Oliveira considerou que o chefe de Estado "tem as suas competências próprias, tem a sua responsabilidade própria, teve a intervenção que teve ao longo deste processo todo, como é conhecido".

O Presidente da República terá "de fazer também um balanço daquilo que foi o exercício das suas competências e das suas responsabilidades, considerando a resposta que os portugueses derem", sustentou, à margem de um contacto com populares pelas ruas de Beja.

"Há uma necessidade, obrigatoriamente, de respeitar o resultado que decorre da expressão do voto dos portugueses, e há uma obrigação de respeitar a correlação de forças que existam na Assembleia da República e as soluções que dali decorram", acrescentou o membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

