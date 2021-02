João Luís Barreto Guimarães, 53 anos, é o primeiro autor português a ser distinguido com este galardão, e o terceiro poeta, sucedendo aos norte-americanos Roy Bentley, 67 anos, vencedor em 2019, e Carol Tyx, em 2018.

Em 2017, João Luís Barreto Guimarães foi o vencedor do Prémio de Poesia António Ramos Rosa, com "Mediterrâneo", originalmente publicado em março de 2016, pela Quetzal.

Além do prémio pecuniário no valor de mil dólares, cerca de 830 euros, que o poeta vai receber, "Mediterrâneo" terá uma "publicação [ainda este ano] e distribuição no mundo anglo-saxónico, numa edição da Hidden River Press, de Filadélfia, dirigida pela escritora Debra Leigh Scott, que presidiu ao júri", adianta a Quetzal Editores.

Ao Willow Run Poetry Book Award foram admitidos cerca 200 originais de poetas norte-americanos e de outras nacionalidades, em tradução para inglês, tendo sido selecionados 52 semifinalistas e 10 finalistas dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, África do Sul, Suíça, Japão, Índia, China e Portugal.

João Luís Barreto Guimarães, também tradutor e médico, arrecadou, em 2019, com a obra "Nómada", o prémio de Melhor Livro de Poesia nos Prémios Bertrand.

Em 2019, "Mediterrâneo" foi finalista do prémio literário italiano Camaiori Belluomini, à semelhança do seguinte do autor, "Nómada", nomeado na categoria de Prémio Internacional.

"Mediterrâneo" foi editado em Espanha, Itália, França e Polónia.

No final do ano passado, João Luís Barreto Guimarães foi o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Armando da Silva Carvalho, instituído pelo município de Óbidos para premiar a poesia dos países lusófonos.

Nascido no Porto, em 03 de junho de 1967, João Luís Barreto Guimarães publicou o primeiro livro de poemas, "Há Violinos na Tribo", em 1989, em edição de autor.

Seguiram-se "Rua Trinta e Um de Fevereiro" (1991), "Este Lado para Cima" (1994), "Lugares Comuns" (2000), a coletânea "3" (2001), "Rés-do-Chão" (2003), "Luz Última" (2006) e "A Parte pelo Todo" (2009), em editoras como a Quasi, Gótica e Lumiar.

A "Poesia Reunida" (2011), já lançada pela Quetzal, congregou os primeiros sete livros originais do autor.

Em 2013 publicou "Você Está Aqui", que a Quetzal definiu como "balanço poético e pessoal do homem e do poeta, aos 40 anos", e que viria a ser publicado em Itália.

A "Mediterrâneo" sucedeu-se "Nómada" (Quetzal, 2018), também publicado em Itália.

Em 2019 publicou a antologia "O Tempo Avança por Sílabas", obra igualmente publicada na Croácia, à qual se seguiu "Movimento" (Quetzal, 2020).

