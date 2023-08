"Queremos que o Brasil se sirva de Angola como a porta de entrada quer para a região da SADC [Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral], quer para a África central, da mesma forma que gostaríamos de ver o Brasil como a nossa porta de entrada para a região do Mercosul", afirmou João Lourenço.

O chefe de Estado angolano, que falava à imprensa, no âmbito da visita do Presidente brasileiro a Angola, ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, assegurou que entre o seu país e o Brasil haverá "apoio mútuo" para que a entrada do Brasil em África e de Angola no Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) seja uma realidade.

"Hoje assinamos alguns instrumentos jurídicos de cooperação que vão tornar possível concretizarmos os programas e projetos que temos em carteira", afirmou João Lourenço, no final da cerimónia de assinatura de sete memorandos de entendimento entre ambos os países.

João Lourenço, que falava na denominada sala de protocolos do Palácio Presidencial, onde as delegações dos dois países assistiram à assinatura dos instrumentos de cooperação, manifestou-se satisfeito por Angola receber um "grande amigo de verdade e de longa data".

O chefe de Estado disse que as relações entre Angola e Brasil conheceram "um momento alto há uns anos", momento "que, lamentavelmente, por razões que não interessam referir aqui, de alguma forma, esfriaram".

"Mas, costuma-se dizer antes tarde do que nunca, portanto, é chegado o momento de relançarmos mais uma vez essas relações", assinalou.

O Brasil "é um país que significa muito para Angola por um conjunto de razões, de ordem cultural, histórica, mas económica também porque o Brasil, afinal de contas, se por um lado ainda é classificado como um país em desenvolvimento (também) ainda tem muito daquilo que chamam de primeiro mundo", realçou.

De acordo com o Presidente angolano, o país africano tem muito a ganhar com esta parceria: "Angola foi feliz agora, meses após a investidura do Presidente Lula ao ser o primeiro país africano a receber uma visita de Estado do Presidente do Brasil".

"Nós vamos reforçar os nossos laços de cooperação, queremos desenvolver os domínios da agropecuária, da educação, saúde, turismo e outros que são importantes para ambas as nações, queremos ver o investimento brasileiro em Angola, mas também queremos ver investimento angolano no Brasil", rematou João Lourenço.

DYAS // LFS

Lusa/Fim