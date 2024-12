João Lourenço, que discursava na qualidade de líder do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, realçou o trabalho para o fim do conflito nos Grandes Lagos, que opõe da República Democrática do Congo (RDCongo) ao Ruanda e falou de outros conflitos na região que estarão na sua agenda.

"A situação no Sudão estará no topo das prioridades da minha agenda, logo que assumir a presidência da União Africana, em fevereiro de 2025", disse João Lourenço.

Sobre o conflito na RDCongo, que dura há vários anos, João Lourenço, disse que "desestabiliza toda região rica em recursos minerais, que numa situação de paz deviam contribuir para o desenvolvimento económico e social daqueles países".

Angola, sob liderança do seu Presidente da República, é o mediador do conflito entre estes dois países, na busca de uma solução pacífica para o fim divergências entre ambos Estados, através de esforços diplomáticos.

No domingo, estava marcada a cimeira tripartida de Luanda -- Angola, RDCongo e Ruanda, sob mediação angolana, para a paz no leste congolês -- acabou por não acontecer porque apenas compareceu na capital angolana o Presidente da RDCongo, Félix Tshisekedi.

O Governo ruandês disse no domingo que o adiamento da cimeira tripartida de Luanda sobre a paz na RDCongo se deveu a "questões críticas por resolver" e acusou as autoridades congolesas de ameaças.

Em causa, segundo um comunicado do Governo ruandês, estão conversações diretas com o grupo armado M23 para alcançar uma solução política para o conflito no leste da RD Congo, ponto sobre o qual não houve consenso na reunião de sábado.

Em declarações aos jornalistas, o chefe da diplomacia angolana adiantou que o acordo apresentado por João Lourenço para negociação entre RDCongo e Ruanda estava negociado "a 99%" e envolve três questões, a primeira das quais, relativa ao desengajamento das forças, a segunda sobre a neutralização das Forças Democráticas pela Libertação do Ruanda (FDLR) e a terceira sobre o M23".

Segundo Téte António, o último ponto foi negociado a nível ministerial no sábado "até muito tarde", não tendo sido possível chegar "a uma convergência de pontos de vista".

NME // ANP

Lusa/Fim