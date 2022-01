Durante a manhã João Ferreira é substituído por Bernardino Soares, ex-presidente da Câmara de Loures e antigo líder parlamentar do PCP, que já iria estar presente na ação, sendo mandatário da CDU por Lisboa.

A agenda nacional da CDU previa que João Ferreira estivesse pelas 11:00 numa ação de contacto com um empresário da restauração, num estabelecimento de São João da Talha, em Loures.

Os dirigentes comunistas João Ferreira e João Oliveira estão a substituir provisoriamente o secretário-geral do PCP na campanha para as eleições legislativas, enquanto Jerónimo de Sousa recupera de uma operação de urgência à carótida interna esquerda a que foi submetido na quinta-feira.

Nas legislativas de 2019, a Coligação Democrática Unitária (CDU) - que integra o PCP, o PEV e a Associação Intervenção Democrática - elegeu 12 deputados (dez do PCP e dois do PEV) e obteve 6,33% dos votos, ou seja, 332.473 votos (de um total de 5.251.064 votantes), menos 113.507 do que em 2015, de acordo com o Ministério da Administração Interna (MAI).

