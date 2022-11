De punhos no ar e a gritar "PCP/PCP", os militantes e delegados receberam os dois dirigentes comunistas. Jerónimo de Sousa cumprimentou vários dirigentes, entre eles, João Oliveira e João Ferreira e foi novamente aplaudido, desta vez durante três minutos.

À chegada, Jerónimo e Raimundo tinham à sua espera vários dirigentes dos organismos executivos, e o ex-líder parlamentar João Oliveira, bem como João Ferreira, Rui Fernandes, Jorge Pires, entre outros.

O PCP anunciou há uma semana que Jerónimo de Sousa ia deixar de ser secretário-geral do PCP por razões de saúde e que Paulo Raimundo era o nome proposto para o substituir. Paulo Raimundo, de 46 anos, vai ser hoje eleito o quarto secretário-geral do PCP depois de uma reunião do Comité Central que deverá começar assim que encerrarem os trabalhos do primeiro dia da conferência.

A Conferência Nacional do PCP, a quarta em 100 anos, foi organizada com o objetivo de reenquadrar a ação do partido em contexto de maioria absoluta do PS, aumento da inflação e consequente degradação das condições de vida da generalidade da população, e também de incerteza em relação ao redesenho do mapa geopolítico internacional.

