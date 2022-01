"Dizer que se vai falar com todos é esconder uma decisão já tomada. Quem quer uma política de esquerda não a pode negociar com todos e muito menos com a direita ou a extrema-direita", sustentou Jerónimo de Sousa, durante uma sessão pública, na Maia, distrito do Porto, no âmbito das eleições legislativas.

Na última semana António Costa deixou cair o discurso da maioria absoluta e disse estar disponível para voltar a conversar com a maioria das forças políticas, excluindo liminarmente o Chega.

O secretário-geral comunista acrescentou que "é inquestionável" a vontade de o PS querer procurar entendimentos com o PSD e exemplificou esta afirmação com as palavras do dirigente socialista Augusto Santos Silva.

Em entrevista à CNN Portugal, na quarta-feira à noite, o 'número três' do Governo de António Costa disse que admitiu um "acordo de cavalheiros" entre socialistas e sociais-democratas.

Hoje, Jerónimo de Sousa argumentou que esse "acordo de cavalheiros" tinha apenas como propósito "poderem governar à vontade".

"Acordo de cavalheiros... Vejam lá onde é que isto vai", completou.

O membro da Comissão Política do Comité Central do PCP acrescentou que até o "patrão dos patrões", o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, pediu um acordo escrito entre os dois partidos: "Todos a pressionarem no mesmo sentido".

Por isso, "a única opção segura" para "rechaçar a direita" é na CDU, concluiu o secretário-geral do PCP, que, mesmo assim, não deixou de fora do discurso a "convergência" a que a CDU tem apelado para depois das eleições.

