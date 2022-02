Falando na sede nacional do partido, pouco depois de ter participado num encontro com a Liga dos Bombeiros Portugueses, Jerónimo de Sousa foi questionado pelos jornalistas se considera que Paula Santos, que vai assumir as funções de líder parlamentar do PCP, irá conseguir manter o mesmo nível de intervenção na Assembleia da República que João Oliveira, que chefiou a bancada comunista desde 2013.

O líder comunista considerou que "a experiência do João era grande", mas ressalvou que "Paula Santos é uma deputada de valor, com grande capacidade de intervenção, com grande trabalho nas Comissões".

"Creio que, não se podendo comparar o que não é comparável, a minha camarada Paula Santos será capaz de assumir esta pesada responsabilidade, mantendo o nível de intervenção na Assembleia da República", frisou.

A deputada Paula Santos vai assumir as funções de líder parlamentar do PCP, tendo como vice presidentes Bruno Dias e Alma Rivera, anunciou hoje fonte oficial da bancada comunista.

Paula Santos, que foi cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Setúbal, substitui na liderança da bancada João Oliveira, que falhou a sua eleição nas legislativas antecipadas pelo círculo de Évora.

João Oliveira era líder parlamentar desde 2013, altura em que substituiu no cargo o ex-presidente da Câmara Municipal de Loures Bernardino Soares.

