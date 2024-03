"Vamos ouvindo por aí muitos construtores de cenários. Está na hora de lhes lembrar que o povo ainda não votou. Não há vencedores antecipados. Vamos trocar-lhes as voltas neste tempo que ainda falta e assegurar mais deputados para a CDU", afirmou o antigo líder comunista, no comício desta tarde no teatro Garcia de Resende, em Évora, que coincidiu com o 103.º aniversário do partido.

Depois de já ter estado ao lado do atual líder comunista, Paulo Raimundo, no comício de domingo, em Lisboa, Jerónimo de Sousa realçou que faltam "escassos dias" para as eleições, enfatizando a importância de mobilizar os eleitores e a "grande oportunidade para ter mais deputados na Assembleia da República.

"[Vamos] com o nosso esforço e a nossa confiança construir um resultado que sirva os trabalhadores. Vamos em frente com a confiança e a coragem que nunca nos faltou. Por um futuro que não acontece, mas constrói-se", assegurou.

JGO // PC

Lusa/Fim