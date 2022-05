A 16.ª edição do JiGG decorre entre 06 e 15 de julho e celebra, além do seu regresso, "o espírito europeu transnacional que, nesta edição, se evidencia sobretudo no concerto de encerramento do festival, com uma formação que une na perfeição a amizade entre Portugal e a Alemanha", lê-se num comunicado hoje divulgado pela organização.

O programa inclui "cinco propostas do jazz elaborado na Europa e que continua a destacar-se pela sua originalidade em relação a formas canónicas da expressão".

O concerto de abertura, em 06 de julho, fica a cargo dos Garuda Trio, uma nova associação do saxofonista baseado em Amsterdão Hugo Costa com o contrabaixista Hernâni Faustino e o baterista João Valinho.

No dia seguinte, 07 de julho, atuam os suícos Schellertollermeier (Andi Schnellmann no baixo elétrico, Manuel Troller na guitarra elétrica e David Meier na percussão), "com uma música hipnótica e também hipnotizante que vai tornar os jardins do Goethe-Institut num autêntico spa ao ar livre".

Em 13 de julho, atua o quarteto austríaco de clarinetes Woody Black 4, que integra Daniel Moser, Leonhard Skorupa, Stephan Dickbauer e Oscar Antoli, e combina "diversos universos musicais que tanto se aproximam como se afastam da essência do jazz".

Para 14 de julho está marcado o concerto do trio italiano Weird Box, composto por Francesco Bearzatti,no saxofone tenor e no clarinete, Bruno Angelini, em piano, piano elétrico e teclados, e Nicolas Larmignat, na bateria. Este projeto apresenta "uma música urbana, mais eletrónica e mais próxima das novas gerações".

O concerto de encerramento fica a cargo de uma formação da Alemanha, "mas com um cunho bem português". Em palco vão estar o contrabaixista português Carlos Bica, que reside em Berlim, o saxofonista alemão Daniel Erdmann e o DJ Illvibe (Vincent von Schlippenbach), "criando um verdadeiro espírito de celebração da amizade entre a Alemanha e Portugal, num ambiente de jazz surpreendente".

Os concertos do JiGG têm sempre início às 19:00.

JRS // MAG

Lusa/fim