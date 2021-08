No primeiro dia, o festival apresenta um concerto pela compositora e pianista italiana Rita Marcotulli, no Largo Dr. Martins Lima.

No dia seguinte, e também naquele largo, será a vez de subir ao palco o saxofonista britânico Andy Sheppard, acompanhado dos portugueses Mário Delgado (guitarra), Hugo Carvalhais (contrabaixo) e Mário Costa (bateria).

No dia 11, e ainda no mesmo largo, será apresentado o resultado de uma residência artística liderada pelo guitarrista português Mário Delgado e que envolve músicos oriundos da cidade de Barcelos.

No mesmo dia, no salão nobre dos Paços do Concelho, serão apresentados os resultados de um workshop de improvisação, inspirado nos vários projetos a que o músico Paulo Mesquita está associado, desde dança, teatro, cinema e música ao vivo.

O último dia ficará marcado pela estreia, no claustro do edifício da Câmara de Barcelos, do disco "Chanting in the name of...", de Luís Vicente Trio.

No dia 12, para os mais pequenos, o Jazz ao Largo apresenta, no Theatro Gil Vicente, jazz para bebés, com "jazzyababum", um projeto para a primeira infância.

Ao longo de todo o festival, estará patente, no Theatro Gil Vicente, a exposição "Interlúdios", um olhar do fotógrafo João Sousa sobre o próprio evento.

Todas as atividades são de entrada gratuita, limitada à lotação dos espaços e em conformidade com as regras de segurança e higiene, decorrentes da pandemia de covid-19.

O festival Jazz ao Largo é uma organização da Câmara Municipal de Barcelos, com a curadoria do barcelense Pedro Oliveira.

