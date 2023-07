"Nos dias 8 e 9 de dezembro, o Festival Authentica está de volta ao Altice Fórum Braga para a sua 2.ª edição. Para terminar o ano em grande, o maior festival 'indoor' de Portugal terá muita animação e artistas de diferentes géneros musicais, divididos em dois palcos, sendo o principal o palco Authentica, e o secundário o palco Urban, dedicado a talentosos artistas do 'hip-hop' e 'trap'", lê-se num comunicado hoje divulgado pela promotora Malpevent.

Para o primeiro dia, 08 de dezembro, estão já confirmados Jason Derulo, responsável por temas como "Slow Low", "Talk Dirty" e "Swalla", Kura, "considerado um dos DJs e produtores mundiais mais reconhecidos no atual panorama da música eletrónica", Xamã, "um dos artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify, que conta com participações no projeto Poesia Acústica, além de ter já quatro álbuns na sua discografia a solo", e T-Rex, "indiscutivelmente um dos artistas portugueses do momento, com concertos esgotados em diversas salas do país e marcos inéditos no Spotify".

Para 09 de dezembro, segundo dia do festival, estão agendadas as atuações dos Xutos & Pontapés, "emblemática banda de rock portuguesa", de Lon3r Johny, "um dos artistas mais promissores da música urbana portuguesa", e do DJ Wilson Honrado, da Rádio Comercial.

A promotora refere que serão anunciados "brevemente" mais artistas e bandas, adiantando que a programação do palco Authentica "vai contar com cinco atuações por dia, começando sempre as noites com artistas portugueses, e terminando com atuações de DJ".

O palco Urban "terá atuações de artistas nacionais e internacionais terminando sempre as noites com atuações de DJ".

Os bilhetes para o festival, cujo custo varia entre os 47 e os 282 euros estarão disponíveis "brevemente para venda nas seguintes categorias: Bilhete Diário, Bilhete Diário VIP, Passe Geral e Passe Geral VIP".

A primeira edição do Festival Authentica, que deveria ter acontecido em dezembro de 2021, mas acabou adiada para 2022, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, contou com artistas e bandas como Kodaline, James Bay, Luísa Sonza, De La Soul, Dino d'Santiago e Jimmy P, e acolheu cerca de 24 mil pessoas, segundo a organização.

JRS // MAG

Lusa/Fim