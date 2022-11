"Classificado como em perigo pela União Internacional para a Conservação da Natureza esta espécie tem como principal ameaça a caça para consumo humano e obtenção das hastes", refere um comunicado do zoo de Lisboa.

A mesma fonte acrescenta que "pela pressão a que a espécie está exposta, este nascimento traz esperança na sua recuperação", adianta.

O jardim zoológico vai realizar atividades gratuitas que terão lugar ao longo de todos os fins de semana até ao Natal, o primeiro dia (03 de dezembro) será para celebrar o primeiro mês de vida desta cria em simultâneo com a chegada do pai Natal.

Entre outras atividades, as crianças poderão entrar no "Cantinho da Leitura", divertir-se na "Oficina dos Brinquedos", participar no "Atelier de Construção de Brinquedos" e conhecer o Pai Natal e escrever-lhe uma carta.

ACZP/ZO // ZO

Lusa/fim