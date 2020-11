Ambos os lados concordaram em evitar ações provocativas na área disputada.

"A situação é extremamente grave", disse Katsunobu Cato, secretário-chefe do gabinete do primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, após se ter reunido com o ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, que chegou a Tóquio na terça-feira para uma visita de dois dias.

O Japão e a China não estão a considerar reagendar a visita de Estado do Presidente chinês, Xi Jinping, ao Japão, originalmente planeada para a primeira metade deste ano, mas adiada devido à pandemia.

As relações entre os dois países são frequentemente abaladas por disputas territoriais e memórias da invasão japonesa da China, mas os laços melhoraram nos últimos anos.

O Japão, um importante aliado de Defesa dos Estados Unidos, vê a China como um parceiro comercial crucial e enfrenta o desafio de equilibrar as relações com os dois países.

A disputa territorial está centrada nas ilhas do mar do Leste da China, que são controladas pelos japoneses.

As ilhas são designadas pelo Japão de Senkaku e pela China de Diaoyu. Os navios da guarda costeira chinesa intensificaram a atividade ao redor das ilhas, apesar dos protestos e advertências das autoridades japonesas.

Kato disse que o Governo do Japão protestou hoje quando navios chineses entraram na zona contígua do Japão pela 306.ª vez este ano.

"Transmiti [a Wang] as nossas preocupações sobre as atividades realizadas pelos navios chineses ao redor das ilhas e pedi medidas positivas por parte da China", disse Kato.

O responsável disse que Wang Yi afirmou que a China quer estabelecer um relacionamento positivo com o Japão e desempenhar um papel construtivo na região.

Na terça-feira, Wang e o homólogo japonês, Toshimitsu Motegi, concordaram em tentar não aumentar as tensões ao redor das ilhas.

Os dois chanceleres também concordaram em retomar as viagens de negócios entre a segunda e a terceira maiores economias do mundo, permitindo aos visitantes participarem em atividades comerciais limitadas durante os períodos de quarentena de 14 dias.

O Japão lançou recentemente acordos semelhantes com alguns países asiáticos.

Eles também concordaram em trabalhar juntos em questões envolvendo o clima, conservação de energia, saúde e comércio digital.

Wang deve reunir hoje com Yoshihide Suga, no primeiro encontro entre uma autoridade chinesa e o líder japonês, desde a visita, em fevereiro passado, do chefe da política externa da China, Yang Jiechi.

O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, manteve conversações na semana passada com Suga, com quem concordou intensificar a parceria militar para "promover a paz e a estabilidade na região do Indo-Pacífico", numa reação à crescente assertividade da China.

O Japão e a Austrália, junto com os EUA e a Índia, estão a tentar recrutar outros países para se juntarem a um bloco que visa conter a assertividade territorial da China, o que foi alvo de críticas de Pequim.

Após visitar o Japão, Wang Yi vai-se deslocar à Coreia do Sul.

JPI // SB

Lusa/Fim