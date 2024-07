"Entendo que esta é uma decisão com a intenção de tomar a melhor decisão política para Biden", disse o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, aos jornalistas, horas depois da divulgação do anúncio do Presidente norte-americano.

Kishida notou que a aliança Japão-EUA "é a pedra angular da diplomacia e da segurança de Tóquio" e prometeu "observar atentamente futuros desenvolvimentos" na maior economia do mundo, disse, citado pelo jornal The Japan Times.

O Presidente norte-americano anunciou no domingo a desistência da corrida às eleições presidenciais, justificando com o interesse do Partido Democrata e do país e afirmou que pretende terminar o mandato.

O líder dos Estados Unidos disse ter "a maior honra" da sua vida nas funções que ocupa há quase quatro anos, porém cedeu às pressões do próprio partido após o mau desempenho no primeiro debate televisivo, em junho passado, da corrida à Casa Branca contra o antigo Presidente (2017-2021) e candidato republicano, Donald Trump.

Pouco depois de ter anunciado a desistência, Joe Biden declarou "apoio total" à vice-Presidente, Kamala Harris, como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 05 de novembro.

