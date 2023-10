"Preparámos esta lista de indivíduos com o objetivo de cessar a fonte de rendimento das atividades terroristas do Hamas", disse Matsuno numa conferência de imprensa, acrescentando que são esperadas outras medidas do Governo japonês no futuro.

A atual ronda de sanções envolve o congelamento de fundos e a proibição de transferências para vários membros do grupo, tal como foi decidido, nos últimos dias, por vários governos, incluindo os Estados Unidos.

Em 07 de outubro, o movimento islamita Hamas lançou um ataque surpresa contra o sul de Israel com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados. O ataque causou 1.400 mortos, mais de 5.400 feridos e mais de 230 reféns foram levados para Gaza.

Em resposta, Israel declarou guerra ao Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como terrorista pela União Europeia e Estados Unidos, bombardeando várias infraestruturas do grupo na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que impôs um cerco total ao território com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade.

Desde então, o exército israelita tem vindo a bombardear Gaza em retaliação e, na sexta-feira, alargou as operações terrestres, que já causaram mais de 8.000 mortos e mais de 20.000 feridos.

