Atualmente, todos os viajantes que chegam ao arquipélago japonês são obrigados a apresentar um certificado de vacinação contra a covid-19 no momento do embarque, incluindo uma dose inicial e uma dose de reforço ou, se não estiverem vacinados, um teste PCR negativo para a doença realizada nas 72 horas anteriores à viagem.

A partir da meia-noite de sábado, tal deixará de ser necessário, anunciou hoje o porta-voz do Governo, Hirokazu Matsuno, explicando que a única coisa que se vai manter é a exigência de um teste à chegada ao Japão para aqueles que tenham sintomas consistentes com os da covid-19, tais como febre alta.

O Japão tinha previsto levantar a 08 de Maio as restrições que introduziu na sequência da pandemia, coincidindo com a reclassificação nacional da covid nos seus regulamentos sobre doenças infecciosas, equiparando-a à gripe, o que acabará com os subsídios para tratamento ou quarentenas, entre outras coisas.

O Governo decidiu antecipar a retirada das medidas fronteiriças tendo em conta o período de férias da Semana Dourada, que começa no sábado e que se prolonga até 07 de maio, e em que se espera um aumento do fluxo de viajantes japoneses e da chegada de turistas estrangeiros ao país insular.

