Este é o primeiro acordo que a Ucrânia assina com um parceiro fora da Organização do Tratado Atlântico Norte (NATO, na sigla em inglês).

"O documento estabelece as principais orientações do apoio, a longo prazo, do Japão, no domínio da segurança e defesa, ajuda humanitária, recuperação e reconstrução", segundo uma nota da Presidência ucraniana.

O acordo foi assinado à margem da cimeira do G7 (grupo dos sete países mais industrializados), que decorre entre hoje e sábado em Itália.

No âmbito deste pacto a 10 anos, está igualmente prevista a entrega de "equipamento não letal" do Japão à Ucrânia.

O Japão mostrou-se também empenhado em fornecer tratamento médico aos soldados ucranianos feridos, em colaborar no domínio da proteção de informações confidenciais, em reforçar a proteção e a reconstrução de infraestruturas, e em promover a cibersegurança.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Já assinou acordos bilaterais com Portugal, Reino Unido, Alemanha, França, Dinamarca, Canadá, Itália, Países Baixos, Finlândia, Letónia, Espanha, Bélgica, Suécia, Islândia, Noruega e Japão.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

