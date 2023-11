O concerto de Jamie Cullum está marcado para o dia 31 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, e os bilhetes, que custam entre os 35 e os 60 euros, estarão à venda a partir de quarta-feira, às 10:00, no 'site' oficial do festival CoolJazz.

Jamie Cullum já atuou várias vezes em Portugal, incluindo no CoolJazz.

"Num ano especial como o de 2024 em que passam 20 anos desde a primeira edição do Cooljazz, para nós era fundamental ter alguém com uma história tão próxima e tão ligada à nossa como o Jamie Cullum", afirmou a diretora do festival, Karla Campos, citada no comunicado.

O festival CoolJazz acontece ao longo do mês de julho e tem três concertos por noite. Começa com as Cascais Jazz Sessions, segue com uma primeira parte e termina com o cabeça de cartaz.

Este ano, foram cabeças de cartaz no CoolJazz músicos e bandas como Lionel Richie, Kings of Convenience, Snarky Puppy, Ben Harper & The Innocent Criminals e Norah Jones.

