"Estamos obviamente tristes e expressamos nossa voz de pesar aos familiares. Nosso principal objetivo é confortar os familiares e fornecer bens materiais para atender à população", disse Bolsonaro, após sobrevoar os municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes.

O Presidente brasileiro também anunciou uma linha de crédito para pequenos empresários afetados pela catástrofe que se agravou no sábado e mantém em alerta a região metropolitana do Recife, em Pernambuco, a mais afetada de entre outras cidades do nordeste brasileiro que sofrem com as chuvas, como os estados de Alagoas, Sergipe, Paraíba e Piauí.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, indicou que já foram atribuídos pelo menos mil milhões de reais (cerca de 196 milhões de euros) de crédito extraordinário, numa medida previamente aprovada pelo Congresso para este tipo de catástrofe.

Metade dos recursos, explicou Ferreira, será destinada a ações de resposta, como trabalhos de resgate e assistência às vítimas, e restabelecimento de serviços essenciais e a outra parte será destinada à reconstrução de casas e instalações destruídas.

O Presidente brasileiro sobrevoou de helicóptero, mas devido às chuvas, que se prolongaram esta segunda-feira, e por recomendação dos pilotos, não pousou no local da catástrofe, devido às condições do solo.

A Defesa Civil de Pernambuco ainda não atualizou o número total de pessoas que desapareceram, mas eram 56 até domingo. O corpo de bombeiros informou que estava a procurar pelo menos duas dezenas de pessoas.

A maioria das vítimas morreu durante os deslizamentos de terra que ocorreram no sábado na região metropolitana do Recife.

