"Hoje começou o meu julgamento político. Ou melhor, não é político, é politiqueiro. Da mais baixa intenção por parte de alguns", afirmou Bolsonaro, num evento com trabalhadores dos transportes em Porto Alegre, no sul do país.

"Não estou aqui atacando o TSE, longe disso. Mas a fundamentação é coisa inacreditável", frisou.

O ex-presidente brasileiro deslocou-se à capital gaúcha no mesmo dia em que começou o julgamento que pode definir o seu futuro político para as próximas eleições.

O ponto central da acusação é uma reunião que Jair Bolsonaro convocou na residência oficial da presidência com cerca de 40 embaixadores estrangeiros, em 18 de julho de 2022, para desqualificar o sistema eleitoral.

Essa reunião, na qual o então Presidente manifestou suspeitas infundadas sobre as urnas eletrónicas que o Brasil utiliza sem denúncias de fraude desde 1996, foi transmitida pela televisão pública e pelas redes sociais de Bolsonaro.

O ex-presidente viria a perder as eleições de outubro desse ano por uma margem estreita para Luiz Inácio Lula da Silva, que tomou posse em 01 de janeiro.

Jair Bolsonaro manifestou ainda solidariedade para com os "irmãos" que estão presos em Brasília por terem invadido e destruído as sedes da Presidência da República, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, em 08 de janeiro, quando milhares dos seus seguidores tentaram forçar a destituição de Lula da Silva e a sua volta ao poder.

"Temos irmãos presos em Brasília, gente injustiçada em Brasília", disse.

MIM // LFS

Lusa/Fim