São os primeiros artistas anunciados para o cartaz da 25.ª edição do Meo Sudoeste, marcada de 09 a 12 de agosto de 2023, com a zona de campismo a abrir no dia 05 daquele mês para os festivaleiros.

"Esta será uma semana para celebrar 25 edições plenas de história e de estórias que marcam a juventude de gerações desde a primeira edição em 1997", escreve a promotora em nota de imprensa.

David Guetta, que "já foi chamado DJ residente" do festival, atuará a 09 de agosto, no mesmo dia em que se apresenta em palco o músico irlandês Niall Horan, que prosseguiu uma carreira a solo depois do fim dos One Direction.

A 12 de agosto atua o músico angolano Ivandro, um dos artistas em destaque este ano na música portuguesa, tendo sido o mais escutado neste segmento na plataforma de 'streaming' em Portugal.

Os bilhetes e passes gerais para o festival já estão à venda.

