"Vamos trabalhar com o Egito para criar estabilidade na região do Mediterrâneo e vamos assinar um acordo para deter os traficantes de seres humanos", disse Tajani, depois de se reunir com o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abdoul Gheit, no Cairo.

Durante a reunião, o ministro disse ter "reiterado o compromisso da Itália em acolher migrantes legais - cerca de meio milhão ao longo de três anos -, mas também a sua forte determinação em combater os traficantes de seres humanos que exploram o desespero das pessoas de África e do Médio Oriente para ganhar dinheiro".

A Itália negociou este ano um memorando de entendimento que foi assinado entre a União Europeia e a Tunísia -- de onde o número de refugiados para a Europa aumentou exponencialmente nos últimos meses - com vista a conter a migração ilegal e o tráfico.

O acordo implica a canalização por Bruxelas de 150 milhões de euros em apoio imediato, além de um empréstimo de longo prazo de 900 milhões de euros.

? O acordo foi impulsionado sobretudo pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que defendeu a existência de memorandos de entendimento semelhantes com outros países do norte de África.

