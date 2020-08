Depois do registo de cinco mortos no sábado e de oito no domingo, o número de óbitos resultados da pandemia subiu hoje ligeiramente, enquanto o número de novos casos de contágio foi de 159, nas últimas 24 horas, um dos números mais baixos desde o início da crise sanitária.

Atualmente, em Itália existem 12.474 casos ativos de doença covid-19, menos 18 do que no domingo, com a maioria deles em isolamento doméstico, tendo apenas 41 requerido cuidados intensivos (menos um do que no domingo).

O número de pacientes curados é agora de 200.589, um aumento de 129 relativamente a domingo.

As regiões mais afetadas continuam a ser as do Norte: Lombardia, Piemonte, Emília Romagna e Veneto.

Na região do Lácio (centro), que inclui a capital, Roma, foram confirmados 15 novos casos, desde domingo, nove deles importados: três da Roménia, dois da República Dominicana e um da Ucrânia, Irão, Índia e Bangladesh.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 689 mil mortos e infetou mais de 18,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

RJP // ANP

Lusa/Fim