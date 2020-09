Desde que a pandemia de covid-19 surgiu em Itália, em 21 de fevereiro, já ocorreram 278.784 infeções, que provocaram 35.553 mortes, de acordo com as autoridades italianas.

A diminuição no número de novos casos de infetados registados deve-se, principalmente, ao facto de apenas 52.000 testes terem sido realizados nas últimas 24 horas, em comparação com 76.856 testes feitos no domingo e mais de 100.000 testes diários, feitos durante a passada semana.

O número de casos ativos em Itália é agora de 32.993, estando 1.719 pessoas internadas em hospitais, mais 36 do que no domingo.

O número de internados em cuidados intensivos continua também a aumentar, tendo chegado hoje a 142, mais nove do que no dia anterior.

A região com mais casos detetados no último dia foi a Campânia, com 218 casos positivos, seguida pela Lácio com 159 e Emilia Romagna com 132, enquanto na Lombardia e Veneto os casos positivos diminuíram, com 109 e 69 respetivamente.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

RJP // ANP

Lusa/Fim