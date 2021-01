Com a contabilização destes novos contágios, Itália soma, até à data, 2.475.372 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

O Ministério da Saúde italiano destacou que o número de novos casos verificado nas últimas 24 horas se traduz no menor aumento de novas infeções desde outubro, realçando, porém, que foram realizados menos testes de diagnóstico, uma prática normal durante o período de fim de semana.

Nas últimas 24 horas foram realizados 143.116 testes, contra os 216.000 testes registados no anterior boletim das autoridades italianas.

Em termos de vítimas mortais, o número total de mortes registadas no país desde o início da crise pandémica, em 21 de fevereiro, sobe para 85.881, de acordo com a mesma fonte.

Existem 491.630 casos positivos que estão atualmente ativos em Itália, menos 7.648 em comparação com o dia anterior, segundo a mesma fonte.

No que diz respeito aos recuperados, o país regista um total de 1.897.861, um aumento de 15.787 face ao dia anterior.

A pressão sobre os hospitais italianos continua a dar sinais de algum abrandamento.

Dos casos positivos atualmente ativos em Itália (a grande maioria são doentes que estão nas respetivas casas com sintomas ligeiros da doença ou estão assintomáticos), 21.424 estão hospitalizados, menos 2.365 em comparação com os dados divulgados no domingo.

O boletim do ministério realçou, no entanto, que os pacientes que estão em unidades de cuidados intensivos aumentaram nas últimas 24 horas para 2.421, mais 35 em relação ao dia anterior.

A campanha de vacinação em Itália prossegue e o Governo informou que já foram administradas 1.382.893 doses da vacina contra a doença covid-19, apesar dos atrasos verificados em relação à distribuição da vacina Pfizer/BioNTech.

O executivo italiano precisou que um total de 104.055 pessoas já recebeu as duas doses necessárias da vacina.

Os 'media' italianos avançaram hoje, entretanto, que as autoridades de Itália identificaram no país o primeiro caso da estirpe brasileira do novo coronavírus (SARS-Cov-2).

A pandemia da doença covid-19 já provocou pelo menos 2.129.368 mortos resultantes de mais de 99,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus (SARS-Cov-2) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

