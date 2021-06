Estes dados atualizados do Ministério da Saúde italiano são um reflexo do menor número de infeções às segundas-feiras, já que são realizados menos testes durante o fim de semana, sendo que entre domingo e hoje foram realizados 81.700 exames, um número muito abaixo do habitual.

Ainda assim, os novos casos mantêm-se no mínimo, em níveis de setembro de 2020, e representam uma diminuição de mais de 400 casos quando comparados com os números de segunda-feira da semana passada.

No último dia, morreram 21 pessoas, um número ligeiramente superior às 17 vítimas mortais de domingo, sendo que o total de óbitos aumentou para 127.291, enquanto o número de contágios desde o início da emergência sanitária subiu para 4.253.460.

A situação nos hospitais continua a melhorar e das 76.853 pessoas atualmente infetadas, 2.390 estão hospitalizadas, menos 54 do que na véspera, das quais 385 estão internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos quatro.

A campanha de vacinação continua a avançar, com 46.219.493 doses administradas, sendo que 15.880.154 pessoas estão imunizadas, o que representa 29,27% da população acima dos 12 anos.

A partir de hoje, todas as regiões do país estão em "zona branca", sem restrições exceto o uso obrigatório de máscaras, com exceção da região de Vale de Aosta, com uma população de 125.000 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.868.393 mortos no mundo, resultantes de mais de 178,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

AXYG // EL

Lusa/Fim