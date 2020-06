Trata-se do menor número de mortes num só dia desde o início de março, quando começaram a ser revelados os dados da pandemia.

A Proteção Civil italiana explicou que, ao número de mortes hoje anunciado, é preciso acrescentar mais 32, comunicados hoje pela região de Abruzzo, mas relativos a dias anteriores.

O número total de vítimas mortais em Itália aumenta assim para 33.964.

Segundo a mesma fonte, nas últimas 24 horas não se registaram mortes em dez regiões do país: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venecia Giulia, Umbria, Cerdeña, Valle de Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

No total, 235.561 pessoas foram contagiadas com o novo coronavírus desde o início da epidemia no país, dia 21 de fevereiro, quando foi detetado o primeiro caso.

A região mais afetada é a Lombardia, que concentra a maioria das infeções e onde hoje se registaram 192 dos 283 casos.

O ministro da Saúde italiano, Pierpaolo Sileri, estimou hoje que o confinamento tenha permitido salvar 600.000 vidas em Itália, mas alertou que é preciso continuar a seguir as regras.

A ministra do Interior, Luciana Lamorgese, pediu por seu lado às autoridades locais que "reforcem os controlos nos locais noturnos" e sublinhou "a importância da sensibilização para levar a um comportamento responsável, capaz de evitar o risco de uma nova vaga da infeção".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 406 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados, embora com menos mortes.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (110.932) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,9 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (40.883 mortos, mais de 289 mil casos), o Brasil (37.134 mortes, mais de 707 mil casos), a Itália (33.964 mortos, mais de 235 mil casos), a França (29.209 mortos, cerca de 191 mil casos) e a Espanha (27.136 mortos, quase 242 mil casos).

A Rússia, que contabiliza 6.142 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 485 mil.

FPA // EL

Lusa/fim