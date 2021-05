Com as novas infeções, em linha com as registadas nos últimos dias, a Itália totaliza agora 4.213.055 infetados desde o início da emergência sanitária no país, em fevereiro do ano passado.

Quanto a óbitos, o número total é agora de 126.002.

Os dados mais recentes sobre as mortes são os segundos mais baixos registados no país desde meados de outubro passado.

A pressão sobre os hospitais italianos continua a diminuir: das 241.966 pessoas que atualmente têm o vírus Sars-CoV-2, estão internadas 6.800, ou seja, menos 392 que sexta-feira.

Nos cuidados intensivos estão agora 1.095 pacientes, menos 47 que na sexta-feira.

Quanto à campanha de vacinação, já foram inoculadas cerca de 34 milhões de doses, estando 11.596.495 italianos imunizados, com todas as tomas. Na sexta-feira alcançou-se um novo recorde, ao atingirem-se as 563.000 doses distribuídas.

A partir de 03 de junho, a Itália começará a vacinar toda a população sem distinção de idade ou emprego.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.023 pessoas dos 848.213 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

